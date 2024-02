Pela primeira vez, o concurso para a carreira de procurador do estado de São Paulo teve cotas destinadas a negros, indígenas e pessoas com deficiência (PCDs).

Evento da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo na sede do governo - Divulgação/PGE-SP

Realizado no sábado (24), o concurso prevê o preenchimento de 135 vagas para integrantes da Procuradoria-Geral do Estado, órgão da estrutura do Executivo paulista que defende as ações do estado em contenciosos e disputas judiciais.

Destas, 30% (41) são destinadas a negros e indígenas, e 5% (7) a PCDs.

"Essa é a primeira vez, em toda a história dos concursos para a Procuradoria do Estado de São Paulo, que há a integração de cotas para grupos étnicos e PCD. Esse é um momento ímpar para a valorização da carreira do procurador do Estado de São Paulo, que vai ao encontro do nosso posicionamento a favor da inclusão e de ações afirmativas eficientes para a classe", diz José Luiz Souza de Moraes, presidente da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo (Apesp).