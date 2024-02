Brasília

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, defende que a União indique um nome mais alinhado ao Planalto para comandar o conselho de administração da empresa, em movimentação que contraria a intenção do ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) de reconduzir o atual presidente do colegiado.

Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, têm novo foco de atrito - Tânia Rêgo/Agência Brasil

No início de janeiro, o MME encaminhou à Petrobras a relação de nomes para recondução no conselho de administração, incluindo o de Pietro Mendes, secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério das Minas e Energia.

A lista atualmente está passando pelos processos de checagem da companhia e ainda pode ser alterada —no ano passado, o governo substituiu a indicação de Wagner Victer pelo economista Bruno Moretti e de Carlos Eduardo Turchetto Santos por Efrain Pereira da Cruz.

Silveira tem, hoje, três indicados no conselho: Mendes, Vitor Saback, secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do MME, e o novo secretário-executivo, Renato Galuppo, nomeado para o conselho no dia 26.

Prates já tratou do assunto com o ministro Rui Costa (Casa Civil), segundo interlocutores. Ele citou nomes que poderiam ser mais alinhados ao Planalto, como a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, e Moretti, subchefe da Secretaria Especial de Análise e Monitoramento e que já foi da liderança do PT no Senado.

Além deles, o presidente da empresa também veria com bons olhos a ex-secretária-executiva da Secretaria-Geral da Presidência da República Maria Fernanda Coelho —que deixou o cargo após a crise envolvendo viagens de funcionários da pasta, pagas com recursos públicos, para o pré-Carnaval de Aracaju .

Prates e Silveira protagonizaram alguns embates ao longo de 2023, com o ministro de Minas e Energia criticando publicamente o colega em relação à política de gás e pedindo reavaliação da venda de ativos. Além disso, também tiveram desavenças na elaboração da relação de indicados do ano passado.