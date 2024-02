Brasília

Líder do PDT na Câmara, o deputado Afonso Motta (RS) diz que, sem entrar no mérito, foi desnecessária a declaração do presidente Lula (PT) comparando os ataques de Israel à Faixa de Gaza ao assassinato de milhões de judeus pelo ditador nazista Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial.

Presidente Lula (PT) em entrevista no Palácio do Planalto em setembro de 2023 - Evaristo Sá/AFP

"Se o presidente tem uma avaliação com o Itamaraty no sentido de que se fazia necessário para um tipo de protagonismo, para um tipo de reconhecimento, eu não consigo alcançar", afirma.

"Mas eu vejo aqui, nesse ambiente [Congresso], que nós alimentamos um tensionamento maior e aparentemente desnecessário."

Na avaliação dele, as declarações servem de munição ao tensionamento que já vinha acontecendo no país e que culmina com a manifestação em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no próximo domingo (25). "Tem um evento de mobilização da oposição pró-Bolsonaro, deve ser um evento robusto. Então, até aí, não tem o que atenuar. [A fala de Lula] vai servir de munição, vai tensionar mais ainda."

Ele também afirma que a polarização deve ser a tônica nas principais cidades nas eleições municipais, mas vê um impacto menor nos municípios menores.

"Embora nos centros maiores seja mais difícil, a maioria da população brasileira eu acho que vai preferir fazer o debate local e isso pode isolar o fanatismo dos dois lados. Isso pode ser bom para o Brasil."