A convenção do PSDB do estado de São Paulo, marcada para domingo (25), deverá ter manifestações de apoio à candidatura presidencial do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, em 2026.

O governador Eduardo Leite (RS) durante encontro do PSDB realizado em Brasília no ano passado - Marianna Holanda/Folhapress

Após meses de conflito interno, os tucanos paulistas chegaram a um acordo e apresentarão chapa única para o diretório estadual.

"Essa história de grupo de A e grupo de B no PSDB-SP não existe mais. Vale, agora, quem está no partido e quer trabalhar. Estamos unidos em São Paulo e também com a direção nacional", diz o ex-presidente da legenda no estado Marco Vinholi, cotado para reassumir o cargo.

Segundo ele, a pacificação se deu em torno do projeto de Leite e do atual presidente nacional tucano, o ex-governador de Goiás Marconi Perillo.

"Eduardo Leite representa a renovação na política brasileira e tem o nosso total apoio e entusiasmo", diz Vinholi.

A chapa de consenso terá nomes como o próprio Vinholi, os prefeitos Paulo Serra (Santo André) e Duarte Nogueira (Ribeirão Preto), o ex-governador Rodrigo Garcia, o ex-senador José Aníbal e o filho do ex-prefeito Bruno Covas, Tomás.

O encontro está marcado para as 9h na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.