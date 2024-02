A diplomata Maria Clara Tusco, chefe da Divisão de Nações Unidas do Itamaraty, foi quem fez a defesa da posição do Brasil na acusação de genocídio contra Israel na Corte de Haia (Holanda), nesta terça-feira (20).

Ativistas pró-Palestina protestam em frente a sede da Corte de Haia, na Holanda - Piroschka van de Wouw/Reuters

Enviada especialmente de Brasília, ela falou no lugar do embaixador do Brasil no país europeu, Fernando Simas.

Alguns diplomatas viram o gesto como um recado a Simas, que participou da reunião com teor golpista do ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2022.

Outros, no entanto, avaliam que foi uma decisão para preservá-lo nesse momento, uma vez que estaria sendo injustiçado apenas por estar no lugar errado na hora errada.

O diplomata, na época secretário-geral do Itamaraty, estava no encontro em substituição ao então ministro das Relações Exteriores, Carlos França, que estava em viagem.