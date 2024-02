São Paulo

Aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de quem foi ministro do Esporte, o deputado federal Orlando Silva (PC do B) discorda da comparação feita pelo petista entre os ataques feitos por Israel na Faixa de Gaza e o Holocausto, o extermínio de judeus pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial.

"O Holocausto foi o Holocausto", escreveu Silva nas redes sociais. "Foi um episódio dramático da história. Não tem paralelo, nem cabe comparação", complementou ao Painel.

O deputado federal Orlando Silva (PCdoB) durante evento em São Paulo - Mathilde Missioneiro-7.dez.2023/Folhapress

O parlamentar diz que "acontece um massacre na Faixa de Gaza" e que "as lideranças dos principais países do mundo, inclusive do Brasil, deveriam atuar para construir um caminho para a paz."

Lula declarou no domingo (18) que "o que está acontecendo na Faixa de Gaza com o povo palestino não existiu em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu. Quando Hitler resolveu matar os judeus".

A fala gerou forte reação do governo de Israel, que declarou Lula persona non grata no país. O governo petista reagiu chamando o embaixador Frederico Meyer de volta ao Brasil para consultas.