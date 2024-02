São Paulo

A deputada federal Luiza Erundina (PSOL-SP) não participará do evento de refiliação de Marta Suplicy ao PT nesta sexta-feira (2), em São Paulo. A assessoria de imprensa da parlamentar afirma que ela tem compromissos previamente agendados no mesmo horário.

Marta voltará ao partido para se juntar à chapa de Guilherme Boulos (PSOL), de quem a própria Erundina foi vice em 2020.

A deputada já teceu duras críticas a Marta no passado. Em 2016, quando as duas disputavam a Prefeitura de São Paulo, Erundina disse que Marta era uma "traidora do povo" e não havia passado no teste "como feminista", pois apoiava o governo "ilegítimo" e "machista" de Michel Temer (MDB).

A deputada federal Luiza Erundina (PSOL) em frente ao Theatro Municipal, em São Paulo - Eduardo Anizelli-30.set.2016/Folhapress

Ela também criticou Marta por ter deixado o PT no momento "mais trágico da história" do partido e que havia traído a legenda, a esquerda e o povo.

Em 2020, criticou Marta por fazer campanha para Bruno Covas (PSDB) dentro de um carro adaptado para proteção contra a Covid-19, ideia que já vinha sendo executada por ela no chamado "Cata Voto". Erundina viu a atitude da ex-senadora como imitação.

Recentemente, Erundina disse que tem dificuldade de compreender a escolha de Lula de pedir que Marta retorne ao PT para ser vice de Boulos.

Como mostrou o Painel, o PT lançou uma operação para tentar convencer Erundina e a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) a fazer um gesto público de reaproximação de Marta.

O próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve se envolver na missão e conversar com ambas. A ideia da ação é reforçar o conceito de frente ampla com que PT e PSOL têm tentado embalar a chapa na capital paulista.

Ao mesmo tempo, a cúpula petista não tem ilusões de que Erundina vá se manifestar favoravelmente a Marta. O objetivo é evitar que ela se manifeste de maneira enfática contra a aliança com a ex-prefeita.