A ONG Global Citizen convidou a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, e o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), para o encontro "Desafios e oportunidades na realização da COP 30 no Brasil", em São Paulo na segunda-feira (19). O emedebista confirmou presença.

A conferência do clima da ONU acontecerá em Belém, capital do Pará, em 2025.

O secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, estará presente, assim como um representante da Re:wild, fundação do ator Leonardo DiCaprio, estará presente.