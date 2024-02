São Paulo

Luis Cláudio Lula da Silva, um dos filhos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), criticou neste sábado (10) a omissão do nome de sua mãe, Marisa Letícia, de uma publicação na conta oficial de seu pai no X (antigo Twitter).

Luis compartilhou uma publicação que mostra que um trecho de carta de seu pai que mencionava a participação de sua mãe na confecção da primeira bandeira do PT foi omitido em publicação na rede social do presidente.

O filho caçula de Lula escreveu que "infelizmente têm acontecido umas coisas estranhas" e que a história de sua mãe ninguém apaga. Marisa Letícia morreu em 2017, e Lula casou-se com a atual primeira-dama, Rosângela Silva, a Janja, em 2022.

"No começo era só um retalho de pano vermelho com uma estrela branca por cima. Mas por trás daquela bandeira improvisada havia uma determinação muito sólida: mudar a história deste país. E nós mudamos", dizia a publicação, em referência aos 44 anos do PT, completos neste sábado (10).

Pouco depois, após críticas de petistas nas redes sociais que perceberam que a carta de Lula publicada no site da Fundação Perseu Abramo continha referência a Marisa Letícia, a conta oficial do presidente no X alterou a formulação para "um retalho de pano vermelho que a Marisa pegou e costurou uma estrela branca por cima".