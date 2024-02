A primeira-dama, Janja Lula da Silva, confirmou à tesoureira do PT, Gleide Andrade, presença no jantar de aniversário dos 44 anos do partido, marcado a princípio para 20 de março em Brasília.

Primeira-dama, Janja Lula da Silva, confirmou presença no jantar de aniversário de 44 anos do partido - Ueslei Marcelino/Reuters

Ela se dispôs a ajudar na organização da parte cultural do evento. A expectativa é que Janja vá com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva à comemoração, que todos os anos arrecada fundos para a legenda. Os valores do convites ainda serão definidos. A expectativa é que mil pessoas compareçam ao jantar.