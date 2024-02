Com a prisão do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, dois dos três maiores protagonistas do mensalão está atrás das grades, quase 20 anos após o escândalo, revelado pela Folha.

Presidente do PL, Valdemar Costa Neto, chega preso à superintendência da Polícia Federal - Pedro Ladeira/Folhapress

O outro é Roberto Jefferson, ex-presidente do PTB, que delatou o esquema e foi preso por atacar policiais federais durante a campanha eleitoral de 2022. Valdemar e Jefferson, aliás, são inimigos declarados há décadas.

Já o terceiro membro da trinca, o ex-ministro José Dirceu, do PT, preso duas vezes entre 2013 e 2017, ensaia uma volta aos holofotes políticos. Ele não descarta concorrer a mandato de deputado federal em 2026.