Buenos Aires

O governo de Javier Milei quer enviar um diplomata de carreira que já tenha experiência no Brasil para ser embaixador em Brasília. O perfil difere do último ocupante do cargo, Daniel Scioli, político peronista indicado pelo ex-presidente Alberto Fernández em 2020.

Scioli, que foi candidato à Presidência em 2015, deixou o cargo para integrar a nova gestão ultraliberal como secretário de Turismo, Ambiente e Esportes, o que gerou críticas de seu ex-chefe. Motivos pessoais também impulsaram sua volta a Buenos Aires, como um problema de saúde de sua filha.

Embaixador Daniel Scioli (esq.) é anunciado como novo secretário de Javier Milei pelo ministro do Interior, Guillermo Francos (dir.) - Guillermo Francos no X

Três nomes, ainda não revelados, estão sendo estudados por Diana Mondino, ministra das Relações Exteriores de Milei. Ela é economista e, na estrutura do ministério, também tomou a decisão de se cercar de diplomatas de carreira.

Segundo o portal argentino El Cronista, a disputa estaria sendo protagonizada por Luis María Kreckler, que é indicação do partido governista A Liberdade Avança e já foi embaixador no Brasil de 2012 a 2015, e uma lista de candidatos promovida pelo PRO, partido do ex-presidente Mauricio Macri.

Os nomes aventados pelo PRO são os de Jorge Faurie, ex-chanceler de Macri; Diego Guelar, embaixador da Argentina na China entre 2015 e 2019; e Federico Pinedo, ex-senador do PRO próximo a Patricia Bullrich, atual ministra da Segurança e ex-candidata presidencial.

A palavra final sobre o novo embaixador no Brasil, no entanto, é de Milei. Até dezembro, por exemplo, o presidente afirmava que Scioli continuaria no cargo, mas mudou de ideia no fim de janeiro, com a troca sendo oficializada em 15 de fevereiro.

Enquanto o nome não é decidido, a embaixada continua liderada pelo encarregado de negócios, Pablo Antonio de Angelis, antes número dois sob Scioli.

A demora na nomeação é vista como normal, diante de uma agenda externa cheia do novo governo, mas já começa a causar incômodo entre empresários, como no Business 20, grupo dentro do G20, segundo a imprensa argentina.