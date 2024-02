O Novo postou neste sábado (3) vídeo com pessoas negras filiadas ao partido criticando a "paranoia" em relação ao uso de expressões tidas como racistas e chamando de "bobagem" falas das ministras Marina Silva (Meio Ambiente) e Anielle Franco (Igualdade Racial) contra termos que consideram preconceituosos.

O vídeo traz uma gravação em que Marina contesta o uso da expressão caixa preta, que afirma ser uma forma pejorativa de se dirigir às pessoas pretas, e um recorte de Anielle contra o uso de buraco negro, no qual diz que a palavra é racista.

Na filmagem, os filiados do Novo argumentam que "simplesmente mencionar uma cor não tem nada a ver com desprezar uma etnia" e criticam o que veem como "paranoia" que mais atrapalha do que ajuda o combate ao racismo.

"O racismo não está em palavras, está em intenção ou em atitudes", afirma outro filiado. Outro diz que a palavra "preto" pode ser usada com boa ou más intenções. O vídeo cita exemplos de expressões cuja origem tem significado negativo, como a palavra rapaz, que, no latim, quer dizer "aquele que rouba". Também questiona se "sorriso amarelo" e "me deu branco" seriam racistas.

O Novo afirma que a "paranoia" com palavras "afasta a população comum da luta antirracista".