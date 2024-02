O Partido Novo negocia a filiação do advogado Sebastião Coelho, que ficou conhecido por desafiar ministros do STF durante o julgamento de um dos réus pelos ataques de 8 de janeiro de 2023.

O advogado Sebastião Coelho (segundo a partir da direita), com dirigentes do Novo - Divulgação

Coelho, que é ex-juiz em Brasília, já se reuniu com dirigentes da legenda. A ideia a princípio é que ele dispute mandato de senador pelo Distrito Federal em 2026.

No julgamento, ocorrido em setembro do ano passado, Coelho defendia Aécio Costa, um dos participantes da invasão ao Congresso. Na ocasião, ele disse que os ministros do STF eram as pessoas mais odiadas do país.