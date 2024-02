Brasília

Parlamentares de oposição ao governo Lula (PT) estudam a possibilidade de enviar uma comitiva à CIDH (Comissão Interamericana de Direitos Humanos), em Washington (EUA), para denunciar o que consideram ser "excessos" do STF (Supremo Tribunal Federal).

Policiais federais deixam o prédio onde fica a sede do PL, em Brasília, após cumprirem mandado de busca e apreensão - Pedro Ladeira/Folhapress

A ideia ocorre em meio à operação da Polícia Federal deflagrada nesta quinta (8) que investiga uma tentativa de golpe de Estado para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder. As medidas foram autorizadas pelo ministro do Alexandre de Moraes (STF) no âmbito do inquérito das milícias digitais.

Parlamentares do PL estão consultando colegas que também fazem oposição ao governo para calcular quantos integrantes a comitiva poderia atrair, em ação que está sendo chamada de "Comitiva para CIDH nos EUA para denunciar a implantação de uma ditadura no Brasil."

Segundo integrante do partido, a viagem aos Estados Unidos é uma possibilidade, já que "aqui não há instância acima do STF."

A comitiva não seria a primeira tentativa de aliados de Bolsonaro de denunciar perante uma entidade internacional supostos excessos do Judiciário brasileiro.

Em julho do ano passado, bolsonaristas entregaram ao representante do Brasil na ONU, em Nova York, uma denúncia contra o que chamam de "gravíssimas violações dos direitos humanos" dos cerca de 1.500 presos pelos atos golpistas de 8 de janeiro.