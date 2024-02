Pré-candidato do partido Novo à Prefeitura do Rio de Janeiro, o vereador Pedro Duarte conta com a participação de figuras de destaque ligadas a seu partido na corrida eleitoral.

O ex-deputado federal Deltan Dallagnol (PR) esteve no lançamento de sua campanha e se dispôs a fazer o contato junto ao eleitorado evangélico.

O vereador Pedro Duarte (Novo) durante discurso na Câmara Municipal do Rio de Janeiro - Renan Olaz-17.mai.2022/Divulgação

Duarte também recebeu apoio público do ex-presidente do Banco Central Gustavo Franco. Admirador dos criadores do Real, ele tem em seu gabinete um quadro com uma cédula de R$ 1 assinada pelos formuladores do plano.

Outra pessoa próxima é o economista Armínio Fraga, que já doou para campanhas suas.