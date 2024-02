São Paulo

Presidente do PV, José Luiz Penna criticou a participação do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), no ato convocado por Jair Bolsonaro (PL) neste domingo (25). Temeroso de perder o apoio eleitoral do ex-presidente, o emedebista decidiu comparecer, mas ficou longe dos holofotes e não apareceu em fotos com Bolsonaro.

Em vídeo obtido pelo Painel, Penna diz que Nunes é um "bolsonarista envergonhado".

"É vergonhoso ele ter ido à manifestação e ficar escondido, não assumindo sua aliança. Como pode? Um político que conviveu com Bruno Covas. Aliás, só virou prefeito pela infelicidade do Bruno. Traiu a amizade e os compromissos políticos que tinha com Bruno Covas", afirma o presidente do PV na gravação.

Morto em 2021, Covas se opôs a atitudes e discursos autoritários do então presidente e criticou sua condução da crise da pandemia da Covid-19.

Meses após a morte de Bruno Covas, Bolsonaro o criticou. "O outro, que morreu, fecha São Paulo e vai assistir a Palmeiras e Santos no Maracanã. Esse é o exemplo", disse. A fala despertou críticas de tucanos, familiares e do próprio Nunes.

Após o jogo, o então prefeito disse que depois de "tantas incertezas sobre a vida", a felicidade de ir com o filho Tomás para o estádio havia tomado "uma proporção diferente". Ele morreu cerca de quatro meses após a partida.

"Pior é [Nunes] esconder essa aliança da população, querendo enganar. Uma pessoa com essas posições não pode ser prefeito da cidade de São Paulo. Ricardo Nunes não passa de um bolsonarista. Pior, não passa de ser um bolsonarista envergonhado", completa Penna.

Em 2020, o PV fez parte da coligação de Covas e Nunes. Em 2024, com o partido como parte de federação com PT e PC do B, lançará Guilherme Boulos (PSOL).