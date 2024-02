O discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) caminhava para o fim quando a ex-primeira-dama Michelle sinalizou a ele para não esquecer de agradecer à PM ali presente.

Manifestação de apoiadores de Jair Bolsonaro na avenida Paulista - Danilo Verpa/Folhapress

O ex-presidente então mandou uma saudação ao efetivo que estava na Paulista. No final do ato, muitos bolsonaristas fizeram selfies com policiais.

Dois PMs que eram parte do aparato de segurança perto do caminhão de som fizeram questão de cumprimentar o pastor Silas Malafaia, organizador do evento, ao final da manifestação.