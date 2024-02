Brasília

Entidades e associações de biocombustíveis afirmam ter condições de atender imediatamente o aumento de até 20% da mistura de biodiesel ao diesel, medida sinalizada pelo relator do projeto de combustível do futuro na Câmara, deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP).

Vista de usina de biodiesel no município de Lucas do Rio Verde (MT) - Lalo de Almeida/Folhapress

O levantamento sobre capacidade de produção foi realizado por quatro entidades: Abiove (Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais), Aprobio (Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil), Ubrabio (União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene) e FPBio (Frente Parlamentar Mista do Biodiesel) do Congresso.

Segundo os dados, o setor tem uma capacidade autorizada de produção anual de 14,7 bilhões de biodiesel, para uma demanda estimada de 13,2 bilhões de litros de biodiesel.

"O setor já está pronto para atender ao aumento da mistura do biodiesel no diesel fóssil, inclusive avançando para o B20 [20% de biodiesel e 80% de diesel]", afirma Donizete Tokarski, diretor-superintendente da Ubrabio. "Desde 2018, toda a cadeia investiu e se preparou para ampliar sua produção mirando os 15% de mistura já em 2022, o que acabou sendo frustrado por decisões do governo passado."

"O setor chega aos 19 anos de história com musculatura suficiente para apoiar o Brasil no compromisso de cumprir suas metas de descarbonização do setor de transportes, além de ser exemplo de transição energética", afirma Francisco Turra, presidente do conselho de administração da Aprobio.