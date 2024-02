Enrico Misasi, presidente do diretório paulistano do MDB, afirma que a decisão do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) de não comentar a comparação feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre as ações de Israel na Faixa de Gaza e o Holocausto é imoral e covarde.

Ex-deputado federal, Misasi é colega de partido do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que terá Boulos como concorrente na disputa pela Prefeitura de São Paulo em 2024.

Nesta segunda-feira (19), o psolista disse que não é comentarista das falas de Lula e que não é candidato a prefeito de Tel Aviv.

Enrico Misasi, presidente do diretório paulistano do MDB - Divulgação

O emedebista destaca que em 2020, quando perguntado a respeito das ditaduras de Cuba e da Venezuela, Boulos lançou mão do mesmo expediente e disse que não pretendia ser candidato a prefeito de Caracas.

"Além de imoral e covarde, ele não compreende que temas globais, se não tratados devidamente, têm consequências graves numa cidade como São Paulo —uma das mais plurais do mundo e a maior da América Latina", afirma Misasi, que também se refere a Boulos como "despreparado".

O presidente do diretório do MDB afirma que o concorrente de Nunes está "debruçado em sua bolha" e " erra por desconhecimento, ou ignora, conscientemente, a presença de vários povos na cidade e tudo o que eles representam".