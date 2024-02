Brasília

O senador Omar Aziz (PSD-AM) irá procurar senadores no começo desta semana para definir quem será o relator da CPI da Braskem no Senado, da qual é o presidente.

O nome deverá ser escolhido até quarta-feira (21) pela manhã, quando o colegiado deverá se reunir. Aziz afirmou a interlocutores que o martelo ainda não foi batido e que todos os senadores que compõem a CPI têm condições para ser o relator.

O senador Omar Aziz (PSD-AM) - Jefferson Rudy - 27.abr.2021/Agência Senado

Um dos cotados é o autor do requerimento da CPI, senador Renan Calheiros (MDB-AL). Seu nome, no entanto, enfrenta resistência do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) —os dois são adversários políticos.

A comissão foi instalada em dezembro para apurar o afundamento de solo em Maceió provocado pela atividade minerária da Braskem.

Está no escopo do colegiado apurar eventuais omissões da empresa no atendimento às milhares de famílias atingidas pelo colapso da mina de sal-gema.