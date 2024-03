Dirigentes e filiados ao PSDB da cidade de São Paulo planejam criar um movimento de "tucanos pró-Ricardo Nunes (MDB)", com um ato previsto a princípio para 19 de março.

Dirigentes e filiados ao PSDB da cidade de São Paulo planejam criar movimento de “tucanos pró-Ricardo Nunes" - Danilo Verpa/Folhapress

O grupo inclui pessoas que eram próximas ao ex-prefeito Bruno Covas, morto em 2021, e hoje atuam na prefeitura. O objetivo é evitar que o partido lance candidatura própria ou se alie a Tabata Amaral (PSB).

No final de fevereiro, a bancada de deputados estaduais da federação PSDB-Cidadania se reuniu e decidiu anunciar apoio à pré-candidatura de Nunes. A deliberação ocorreu após o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, afirmar que apoiar o emedebista destoa do projeto do PSDB de representar uma alternativa no contexto político nacional.

Ao Painel, o secretário-executivo do gabinete do emedebista, Fábio Lepique disse que " Leite e seus asseclas querem demolir o projeto de Bruno Covas".

O objetivo do governador, segundo ele, é criar um palanque próprio na capital que possa servir para projetar possível candidatura presidencial em 2026, mesmo que com isso possa favorecer a candidatura de Guilherme Boulos (PSOL).