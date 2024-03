Apesar da dura reação do governo da Venezuela ao Brasil pelas críticas a seu processo eleitoral, o Palácio do Planalto deve manter a atitude cautelosa com relação ao país vizinho.

O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, durante visita ao Brasil no ano passado - Ueslei Marcelino/Reuters

A orientação é não comprometer os canais diplomáticos que foram abertos com a ditadura de Nicolás Maduro. Um rompimento neste momento apenas pioraria o quadro interno na Venezuela, porque o Brasil perderia a capacidade de influenciar a realidade local para tentar chegar a um acordo.

Em relação à nota da chancelaria venezuelana, a avaliação é que foi parte de uma estratégia para dar uma resposta diplomática sem cortar laços políticos com o presidente Lula e seu assessor especial Celso Amorim, que é quem na prática lida no dia a dia com Maduro. Foi por isso que a crítica se concentrou no Itamaraty.

Entre lideranças da oposição a Maduro, a nota do Itamaraty foi bem recebida, mas a avaliação é que não fará diferença na prática.

Segundo um aliado da ex-deputada Maria Corina Machado, cuja candidatura foi barrada pela Justiça Eleitoral, o ditador não vai recuar porque não tem nada a perder.

Ele já foi, afinal, denunciado ao Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade e é investigado pela agência antidrogas americana por tráfico internacional.