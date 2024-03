Atos em defesa da democracia e contra anistia a golpistas devem ocorrer neste sábado (23) em ao menos 14 estados brasileiros e no Distrito Federal. Também haverá uma manifestação na Praça Luís de Camões, em Lisboa, Portugal.

As mobilizações ocorrem em diferentes horários no país – em São Paulo, elas estão previstas para as 15h, no Largo São Francisco; no Rio de Janeiro, a concentração está marcada para as 10h, na esquina da Rua Uruguaiana com a Avenida Presidente Vargas. Em Brasília, será às 16h, na Praça Zumbi dos Palmares.

Festa nas ruas de Juiz de Fora (MG) para receber as tropas do general Olímpio Mourão Filho após o vitória do golpe militar de 1964 - Arquivo Fotográfico/Museu Mariano Procópio

Os atos estão sendo convocados pela Frente Brasil Popular (FBP) e pelo Povo Sem Medo (FPSM), em conjunto com centrais sindicais e partidos políticos. A mobilização nacional é uma reação à data que marca o golpe militar no Brasil, em 31 de março de 1964.

Para Rud Rafael, da coordenação nacional da Frente Povo Sem Medo, os atos devem ocorrer em memória daqueles que lutaram contra a ditadura militar, que se estendeu até 1985, e, também, contra os resquícios do golpismo.

"A mesma mentalidade que moveu esse retrocesso, a violência, um projeto de morte no Brasil, ainda está presente no campo da extrema direita", diz Rud.

Os organizadores afirmam ainda que a mobilização ocorre em solidariedade ao povo palestino.