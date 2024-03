O pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos, vai exibir em suas redes sociais, na noite desta terça-feira (12), a primeira edição do "SP Urgente", uma espécie de "telejornal do Boulos".

Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB) - Marlene Bergamo/Folhapress

A ideia, conforme antecipado pelo portal Metrópoles, é mostrar problemas da cidade e explorar casos com suspeita de corrupção na atual gestão, do emedebista Ricardo Nunes, futuro adversário de Boulos nas urnas de outubro. Haverá edições semanais, sempre às terças-feiras.

O programa de estreia cita apurações do UOL e do Tribunal de Contas do Estado para tratar de obras com indícios de superfaturamento e de conluio entre empreiteiras.

Boulos e Nunes lideram tecnicamente empatados na pesquisa Datafolha sobre a corrida eleitoral de 2024, divulgada nesta segunda (11). Boulos aparece com 30%. Nunes, 29%.

O Datafolha ouviu 1.090 eleitores na quinta (7) e sexta (8). A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-08862/2024.

O primeiro turno da eleição será no dia 6 de outubro, e a campanha começará oficialmente em agosto.