Brasília

Presidente da Câmara de Vereadores de São Paulo, Milton Leite (União Brasil) avalia que o Datafolha divulgado nesta segunda-feira (11) mostra o claro favoritismo do prefeito Ricardo Nunes (MDB) e uma dificuldade da pré-candidatura do deputado federal Kim Kataguiri (União) de ganhar corpo.

A pesquisa mostrou o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e Nunes empatados tecnicamente. Kataguiri aparece com 4%, abaixo de Tabata Amaral (PSB), com 8%, e de Marina Helena (Novo), com 7%.

Deputado Kim Kataguiri (União Brasil), que é pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo - Marlene Bergamo/Folhapress

"Os números dele [Kim] não têm crescimento algum, o que torna difícil uma viabilidade política", afirma Leite, principal líder do União Brasil na capital.

O vereador afirma que vai conversar com o deputado federal no final da semana para discutir a realização de uma prévia interna com eleitores que participariam da convenção do partido.

"O União Brasil não larga ninguém na estrada, mas entende que, neste momento, dada a consolidação e polarização, com claramente outro candidato na frente, seria mais interessante apoiar a reeleição do Ricardo [Nunes]", diz.

Para ele, há um claro favoritismo de Nunes na disputa. "O Datafolha mostra a consolidação e melhora do prefeito no que tange à aprovação do seu governo, levando para patamares muito bons. E ainda vai subir muito o Ricardo, com obras, serviços e entregas", afirma.