Curitiba

O presidente do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Paraná, Sigurd Roberto Bengtsson, afirmou nesta quarta-feira (6) que acredita que o processo envolvendo o senador Sergio Moro (União Brasil) deve chegar ao Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília, no começo de maio.

A estimativa leva em conta a data de julgamento na corte regional, marcada para começar dia 1º de abril e ser concluída até dia 8 de abril, no máximo.

Depois, é possível que sejam protocolados embargos. Na etapa seguinte, a parte derrotada deve entrar com recurso ao TSE.

Presidente do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Paraná, Sigurd Roberto Bengtsson - Divulgação/TRE-PR

O presidente afirmou ainda que se trata de um "caso complexo com resultado imprevisível" e que o TRE ainda não tinha se debruçado sobre um processo semelhante: "Com essas peculiaridades, é inédito no Brasil".

A defesa de Moro tem alegado que se trata de uma "inovação" do PT e do PL, que acusam o senador de abuso de poder econômico em um período anterior à campanha eleitoral.