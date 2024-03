Membro da coordenação nacional do MBL (Movimento Brasil Livre), Renato Battista enviou denúncia ao Tribunal Penal Internacional (TPI) ncontra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ministra da Saúde, Nísia Trindade, por causa da epidemia de dengue.

Viela na periferia de SP com área propícia para ser criadouro do mosquito transmissor da dengue - Rubens Cavallari/Folhapress

"Ao que parece tanto o presidente como a ministra da Saúde estavam bastante a par que sua inação levaria a muitas mortes. Deixaram que acontecesse. Por alguma razão, preferiram não tomar atitude e, quando mortes inevitavelmente ocorreram, mantiveram-se em silêncio", diz Battista.

Ele acrescenta que as omissões podem ter causado o crime de genocídio e pede investigação sobre a conduta de ambos.

Nesta quinta-feira (21), o país atingiu a marca de 2 milhões de casos da doença, com 682 mortes confirmadas. A oposição ao presidente Lula tem buscado fazer comparações do surto com as mortes na pandemia de Covid-19, em que Jair Bolsonaro tinha postura negacionista.

"Quero saber do TPI se um governo que atrasa a compra de vacinas e, por sua incompetência e negacionismo, gera a maior epidemia de dengue do século é um governo genocida, conforme o próprio Lula disse que era o caso do governo anterior. A régua dele será a mesma para o seu próprio governo?", afirma Battista.

As denúncias ao TPI são analisadas preliminarmente pela corte, que posteriormente decide se abre uma investigação.