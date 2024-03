Eleitores jovens que apoiam a pré-campanha de Kim Kataguiri (União Brasil) para prefeito de São Paulo migrariam em grande parte para Tabata Amaral (PSB) caso ele desistisse, mostra o Datafolha.

Aos 28 anos, Kim, ligado ao MBL (Movimento Brasil Livre) e adepto da cultura gamer, tem 11% no segmento de eleitores entre 16 e 24 anos, segundo o Datafolha. Na totalidade do eleitorado, ele marca 4%.

Já Tabata, de 30 anos, tem 8% no segmento mais jovem no cenário com Kim. Sem ele, no entanto, sua intenção de voto nesse estrato dobra, pulando para 16%.

Deputada federal Tabata Amaral (PSB), pré-candidata à Prefeitura de São Paulo - Karime Xavier/Folhapress

O deputado federal tem sofrido pressão interna em seu próprio partido para desistir da candidatura. Caciques do União Brasil preferem apoiar a reeleição de Ricardo Nunes (MDB).

O Datafolha ouviu 1.090 eleitores na quinta (7) e sexta (8). A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-08862/2024.