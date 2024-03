Uma análise detalhada sobre o grau de conhecimento dos pré-candidatos a prefeito de São Paulo, medido pelo Datafolha, reforça a hipótese de que a intenção de votos de Marina Helena (Novo) foi turbinada por confusão com Marina Silva (Rede), ministra do Meio Ambiente.

Entrevista com a pré-candidata do Partido Novo à Prefeitura de SP, Marina Helena - Marlene Bergamo/Folhapress

Helena teve 7% das intenções de votos, em empate técnico com Tabata Amaral (PSB), na terceira colocação.

Entre os pré-candidatos Guilherme Boulos (PSOL), Ricardo Nunes (MDB) e Kim Kataguiri (União Brasil), o grau de conhecimento é maior entre o eleitorado com curso superior com relação ao grupo dos que têm ensino fundamental. A lógica é que pessoas mais instruídas têm mais informação sobre os candidatos.

No caso da pré-candidata do Novo, a tendência se inverte: 49% do grupo menos instruído dizem conhecê-la, provavelmente influenciados pela confusão com a xará, índice que baixa para 37% entre os mais escolarizados.