Brasília

O diretório nacional do PT deverá chancelar a filiação da ex-prefeita Marta Suplicy ao partido em reunião na terça-feira (26). Na data, será analisado recurso contra a filiação dela apresentado pelo historiador Valter Pomar, líder da tendência interna Articulação de Esquerda.

Marta se filiou à legenda no começo de fevereiro a convite do presidente Lula (PT) para ser vice de Guilherme Boulos (PSOL) na eleição para a Prefeitura de São Paulo.

Segundo membros do PT, a expectativa é que a aprovação da filiação não deve ser unânime, mas "com ampla maioria" dos representantes do diretório do partido.

Na pauta da reunião estão previstos ainda debates sobre a conjuntura nacional do país e questões referentes às eleições municipais.