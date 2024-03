Curitiba

O edital de licitação para definição da empresa ou do consórcio que ficará responsável por concluir a obra da Unila (Universidade Federal da Integração Latino-Americana), em Foz do Iguaçu (PR), deve ser lançado no final deste ano.

A previsão é do UNOPS (Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos), organismo das Nações Unidas que em dezembro firmou um convênio com Itaipu Binacional para viabilizar a retomada da obra, abandonada desde 2014.

A hidrelétrica é quem está bancado a obra, estimada em R$ 750 milhões.

Obra do campus universitário da Unila projetado por Oscar Niemeyer foi abandonada em 2014 - Divulgação/Unila

O UNOPS informou ao Painel nesta terça-feira (19) que a contratação da empresa/consórcio vencedor está prevista para o primeiro trimestre de 2025 e que atualmente trabalha na atualização dos projetos de engenharia e arquitetura.

A ideia da Unila surgiu no início do segundo mandato do presidente Lula (PT), em 2007, como uma política de integração entre países do Mercosul. As primeiras aulas começaram a ser ofertadas no ano de 2010 e, em paralelo, estava sendo construído o campus universitário, cujo projeto havia sido entregue em 2008 pelo arquiteto Oscar Niemeyer.

Uma parte da obra chegou a ser levantada, mas, em 2014, a estrutura foi abandonada. Atualmente, a Unila está espalhada em locais alugados.

Agora, o UNOPS disse que a atualização dos projetos de engenharia e arquitetura é importante "para que as edificações contemplem as atuais normativas de segurança e acessibilidade, por exemplo".

A retomada das obras com apoio financeiro da Itaipu Binacional foi anunciada pelo presidente Lula em julho de 2023. Em dezembro, houve a assinatura do acordo de cooperação com o UNOPS.