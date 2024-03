Curitiba

O juiz Hugo Michelini Junior quer o apoio de policiais militares na data do julgamento do policial penal bolsonarista Jorge Guaranho, que está preso pelo assassinato do guarda municipal e militante petista Marcelo Arruda, em julho de 2022, em Foz do Iguaçu (PR).

O processo no qual Guaranho é acusado de cometer homicídio duplamente qualificado está na pauta do Tribunal do Júri do dia 4 de abril.

Em ofício encaminhado nesta sexta-feira (15) ao comando do 14° Batalhão de Polícia Militar, o juiz requisita a designação de PMs para atuarem na segurança do edifício do Fórum de Justiça Estadual.

O guarda municipal e militante petista Marcelo Arruda (à esquerda) morreu após ser baleado na própria festa de aniversário, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. O autor dos disparos foi o policial penal bolsonarista Jorge Guaranho (à direita) - Arquivo pessoal e Reprodução

Também na sexta, o juiz conduziu o sorteio dos 35 jurados que participarão do julgamento. Outros 35 suplentes também foram definidos por sorteio.

Na noite de 9 de julho de 2022, Garanho invadiu a festa de aniversário de Arruda, que comemorava 50 anos e tinha temática do PT, e atirou contra o guarda municipal.

O petista, já ferido no chão, também baleou o bolsonarista, que ficou internado em um hospital antes de ser transferido para a prisão. Câmeras de segurança registraram o episódio.