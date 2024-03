Brasília

A Abin (Agência Brasileira de Inteligência) lança nesta sexta-feira (15) o podcast ABINcast, cujo tema de estreia será o enfrentamento ao extremismo violento e no qual especialistas responderão a perguntas sobre o papel do órgão no combate ao problema.

Ataque em escolas será abordado em episódio de estreia de podcast da Abin - Danilo Verpa/Folhapress

O tema foi escolhido por ser prioritário dentro da agência. Na última semana, o Brasil sediou um encontro sobre extremismo violento e terrorismo com 19 serviços de inteligência de países da América Latina, Ásia, África e Europa.

No episódio de estreia, especialistas da Abin vão abordar as diferenças entre os conceitos de extremismo violento, extremismo violento ideologicamente motivado e terrorismo, além de explicar a atuação da agência na área. O episódio abordará ainda ataques em escolas, assunto que preocupa o órgão diante do aumento de casos no Brasil.

A primeira temporada terá três programas, com um episódio por mês, sobre temas acompanhados pela agência. Alguns especialistas não terão a identidade revelada, para proteger os servidores da agência.