Em um aceno ao público evangélico após a crise gerada por declarações do presidente Lula (PT) contra Israel, dois integrantes do governo participam de um evento com pastores nesta sexta-feira (15) em Belford Roxo, cidade da Baixada Fluminense.

O ministro Wellington Dias (Desenvolvimento Social) e o secretário especial de assuntos federativos da Presidência da República, André Ceciliano, participam do encontro, que terá como tema "Reconstruindo com Paz, Amor e Responsabilidade Social."

Governo faz aceno a evangélicos após declarações de Lula contra ataque de Israel a palestinos - Evaristo Sá/AFP

O evento ocorre de 10h às 12h no Ciep Brizolão Municipalizado 177 Constantino Reis. A expectativa é que mil pastores compareçam ao encontro

O movimento ocorre após o desgaste sofrido pelo governo entre o público evangélico por causa da declaração feita por Lula em entrevista concedida em Adis Abeba (Etiópia). "Sabe, o que está acontecendo na Faixa de Gaza com o povo palestino, não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus", afirmou Lula, na ocasião.

Pesquisa Genial/Quaest realizada entre os dias 25 e 27 de fevereiro mostrou queda na avaliação positiva do governo Lula entre os evangélicos. Em dezembro, 56% dos evangélicos diziam desaprovar a atuação do presidente, patamar que subiu para 62% no final de fevereiro.