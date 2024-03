O general da reserva Marco Aurélio Vieira, ex-secretário especial de Esportes do governo de Jair Bolsonaro (PL), afirmou em texto publicado num portal que a ditadura militar no Brasil teve "extraordinários êxitos", ao citar o chamado "milagre econômico".

Em artigo no portal Última Hora Online por ocasião dos 60 anos do golpe, o general diz ainda que na história do país "nenhum governante, ou período ou mandato, apresentou resultados ou realizações sequer próximos de 30% daqueles obtidos no regime militar".

O general da reserva do Exército e presidente do conselho editorial do Instituto General Villas Boas, Marco Aurélio Costa Vieira - Reprodução

Ele também relativiza o AI-5 (Ato Institucional de número 5), que aprofundou a repressão do regime. Diz que a "iniciativa das ações violentas foi das esquerdas".

"São inválidas quaisquer acusações ao governo de 'intimidação pelo medo', ou 'campanha de perseguição', visto que o Estado nada mais fez que se defender da violência armada dos inimigos declarados do regime, obstinados em implantar no país uma ditadura do proletariado", diz.

No artigo, o general reconhece que houve "excessos autoritários" contra os que pegaram em armas contra o regime, mas diz que foram "em período necessário e suficiente à defesa nacional",

"Os erros dos governos militares não foram maiores que os de todos os governos democráticos que se seguiram, nos últimos 40 anos", continua.

Vieira foi diretor-executivo de Operações da Rio-2016 e ocupou a secretaria do Esporte até abril de 2019. Também foi diretor do Instituto General Villas-Bôas, criado pelo ex-comandante do Exército Eduardo Villas-Bôas, aliado de Bolsonaro.

.