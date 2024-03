A Frente Nacional de Prefeitos, que representa gestores de capitais e grandes cidades, pediu reunião com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, para tratar do "repasse de recursos emergenciais" para o combate à dengue.

Alunos de escola no Jabaquara, em SP, durante ação de combate à dengue - Danilo Verpa/Folhapress

"Conscientes da complexidade e abrangência do problema, reconhecemos os esforços do Ministério da Saúde no enfrentamento dessa situação. Prefeitas e prefeitos da FNP estão à disposição para contribuir com ações efetivas no combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti", diz a carta, assinada pelo presidente da FNP, o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), e pelo vice da entidade para a área de Saúde, Dário Saadi (Republicanos), de Campinas.

A verba seria utilizada para custear ações como contratação de agentes para controle da doença, reforço do estoque de soro e nebulização de áreas.

"Nós queremos abrir um canal de diálogo não apenas para recursos, mas buscar estratégias para orientar os prefeitos no combate à dengue", disse Saadi ao Painel

O Brasil vem registrando número recorde de casos da doença. Só em São Paulo há 31 mortes confirmadas pela doença e 122 em investigação. O total de pessoas infectadas chega a 138.259. Destas, 169 estão em um estado considerado grave.