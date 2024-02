Brasília

O ministro Silvio Almeida (Direitos Humanos e Cidadania) disse nesta quarta-feira (7) ser criminoso e inadmissível fazer movimentos contra vacinação de crianças no país, dias após o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), dizer que a imunização não será condição para matrícula na rede pública do estado.

As declarações foram feitas durante a posse da conselheira Marina de Pol Poniwas como nova presidente do Conanda (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente).

No evento, Almeida agradeceu pelo apoio do Conanda no processo da "reconstrução da política de direitos humanos desse país". Ao falar de desafios para o futuro, citou pautas históricas do conselho, como o combate ao abuso e exploração sexual infantil e a luta para que as crianças tenham direito à educação e saúde de qualidade, por exemplo.

Nesse contexto, o ministro disse ser "inadmissível fazer movimentos contra vacinação de crianças num momento como esse que a gente vive no país". "É criminoso", destacou.

"Nós não podemos deixar uma coisa dessas passar. Precisamos tomar alguma atitude em relação aos irresponsáveis, antibrasileiros, que não gostam de criança e de adolescente e que estão promovendo esse tipo de cisão, esse tipo de esgarçamento do tecido social brasileiro", afirmou no evento. "Isso não pode acontecer. Precisamos tomar providências em relação a isso."

O ministro também propôs uma discussão sobre os papéis das redes sociais sobre crianças. "Estamos vendo a disseminação da violência, a disseminação do discurso de ódio, a disseminação do racismo, a disseminação do antissemitismo, que é inadmissível", disse. "Nós não podemos permitir uma coisa dessas no nosso país, que nossas crianças tenham contato com esse tipo de coisa."