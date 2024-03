A atitude do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de faturar politicamente um investimento de R$ 11 bilhões da montadora japonesa Toyota em Sorocaba (SP), com a geração de 2.000 empregos, gerou mal-estar na gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Logotipo da Toyota, que fará investimento em Sorocaba (SP) - Yves Herman/Reuters

O aporte foi antecipado pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. A empresa pretende produzir novos modelos de um compacto híbrido e de um SUV.

"Mais uma conquista do Brasil e do governo do presidente Lula", escreveu o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, no X.

O governo Tarcísio diz ter sido fundamental o papel do secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, para a decisão da empresa japonesa, que cogitou levar o investimento para o México.

Em outubro de 2023, ele viajou a Tóquio, onde se encontrou com diretores da Toyota. Na época, disse que estava ali representando o governador "para avançar na busca de mais investimentos no estado de São Paulo".

O atrito se soma a outros ocorridos recentemente, como na obra do túnel Santos-Guarujá. Num primeiro momento, o governo federal dispensou a participação da gestão estadual. Com a reclamação de Tarcísio, Lula recuou e agora a construção será uma parceria.