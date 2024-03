São Paulo

A Câmara Municipal de São Paulo, tida a princípio como obstáculo duro, não deverá travar a privatização da Sabesp, principal projeto do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos).

As conversas da gestão estadual com as lideranças da Casa evoluíram e já há a percepção de que o projeto será votado e, provavelmente, aprovado nos próximos meses.

Tarcísio e os secretários Gilberto Kassab (Governo) e Natália Resende (Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística) fizeram diversas reuniões nos últimos meses com vereadores para tratar do tema.

Estação de tratamento de água da Sabesp, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo - Gabriel Cabral-26.jul.2019/Folhapress

Um dos mais procurados foi Milton Leite (União Brasil), presidente da Câmara, que vinha sendo um dos principais críticos da venda da estatal.

Há temas ainda pendentes, como a definição do valor que o estado pretende arrecadar com a venda das ações da empresa e quanto dele ficará com a capital, mas a percepção dos envolvidos hoje é a de que há entendimento político e que as indefinições serão resolvidas no decorrer da tramitação do projeto na Câmara.

O texto a ser votado vai incorporar projetos para despoluição das represas e para construção de habitação para moradores de áreas de mananciais. Sugestões de vereadores também serão absorvidas nesse texto, a ser apreciado no Legislativo paulistano.