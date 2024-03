O Ministério do Desenvolvimento Social assinou acordo de colaboração sem custos com a Atricon, associação dos tribunais de contas do país, com o objetivo de prevenir e combater fraudes nos programas sociais em estados e municípios.

Para o governo, essas infrações estão entre os principais gargalos das políticas públicas federais.

No início de fevereiro, o governo Lula (PT) anunciou ter identificado irregularidades ou duplicidade em cadastros do Bolsa Família, o que levou à exclusão dos registros de 1,7 milhão famílias unipessoais [artificiais, criadas para receber mais um benefício].