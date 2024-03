Quatro integrantes do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foram nomeados no final de 2023 para o Conselho de Administração da Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro.

Os ministros Silvio Almeida (Direitos Humanos) e José Mucio (Defesa), o assessor internacional da Presidência, Celso Amorim, e o presidente da ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial), Ricardo Cappelli, foram indicados pelo BNDES, que tem 34,55% do capital da empresa, privatizada em 1997, e cujo nome fantasia é Naturgy.

Destes, apenas Mucio, que presidiu uma empresa de energia em Pernambuco, tem alguma experiência na área.

Ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida durante sua cerimônia de posse - Gabriela Biló-3.jan.2023/Folhapress

Eles participaram já de duas reuniões, em novembro de 2023 e fevereiro deste ano. Cada um recebe R$ 19.461 por mês. A nomeação de servidores para conselhos é uma prática tradicional de governos, para engordar seus salários.

Em nota, o BNDES afirmou que a legislação "não impõe como requisito a experiência prévia do conselheiro no setor específico de atuação da companhia, prestigiando, ao contrário, a diversidade".

"As orientações de instituições especializadas são as de que a diversidade de perfis é fundamental na composição do Conselho de Administração das companhias, por permitir que as organizações se beneficiem da pluralidade de argumentos e de um processo de tomada de decisão com maior qualidade e segurança", diz o banco.