Brasília

O Senado Federal deverá priorizar a análise de projetos que tratam da expansão do crédito e do estímulo à industrialização, além de temas da transição energética, em abril.

O ministro Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais) e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), se reuniram na quarta-feira (27) para debater as prioridades do governo Lula (PT) na Casa. Também participaram do encontro o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), e o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA).

Ficou acertado que os senadores deverão analisar projeto de lei do Executivo que permite condições diferenciadas de depreciação acelerada para máquinas, assim como o que isenta de Imposto de Renda quem ganha até R$ 2.824 mensais, equivalente a dois salários mínimos.

As duas matérias foram aprovadas pela Câmara neste mês. Elas deverão ser analisadas na CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado e seguir para o plenário.

Na reunião também ficou acertado que os senadores deverão priorizar a análise do PL que regulamenta o mercado de carbono e o que trata da inteligência artificial —esse último, de autoria do presidente do Senado.

Há uma expectativa ainda de que a matéria sobre biocombustíveis, aprovada na Câmara em março, seja apreciada também pelos senadores no próximo mês.