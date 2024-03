O deputado federal Rui Falcão (PT-SP) afirma que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), aderiu "de corpo e alma" a Jair Bolsonaro (PL) e "sua turma", "a tal ponto que não hesita em ignorar as leis e desrespeitar a Justiça."

O parlamentar faz referência à presença do prefeito em evento realizado no Theatro Municipal de São Paulo nesta segunda-feira (25), no qual a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro recebeu o título de cidadã paulistana.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro recebe homenagem no Theatro Municipal - Rubens Cavallari-25.mar.2024/Folhapress

A Justiça de São Paulo determinou que o evento não deveria ser realizado no local, sob o argumento de que violaria "os princípios da administração pública". O vereador Rinaldi Digilio (União Brasil), autor do projeto que concedeu o título a Michelle, decidiu então pagar pelo aluguel do teatro e realizou a cerimônia no local.

"Mesmo escondido, [Nunes] fez plateia para a ex-primeira-dama, no Theatro Municipal, numa homenagem proibida pela Justiça. Até quando o prefeito vai continuar debochando da cara dos paulistanos?", afirma Falcão.