O ex-governador de São Paulo João Doria promove na semana que vem eventos do grupo Lide em Riade, na Arábia Saudita, e Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Participam 72 empresários brasileiros.

Entre os participantes dos painéis estão confirmados as presenças do ex-presidente Michel Temer (MDB) e do ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues. Também há previsão de reuniões com o Fundo Soberano da Arábia Saudita e rodadas de conversa sobre segurança alimentar.