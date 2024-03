Guru intelectual do presidente da Argentina, Javier Milei, o economista ultraliberal Alberto Benegas Lynch, 83, será o homenageado da 37ª edição do Fórum da Liberdade, evento organizado pelo IEE (Instituto de Estudos Empresariais) e que acontece nos dias 4 e 5 de abril, em Porto Alegre (RS).

Presidente do IEE, Fernanda Estivallet Ritter diz que Lynch possui "atuação muito intensa como intelectual e acadêmico" e "é um dos precursores e disseminadores dos ideais de liberdade e do liberalismo na América Latina". No Fórum, Lynch receberá o Prêmio Libertas.

Na campanha presidencial argentina no ano passado, o economista ultraliberal Alberto Benegas Lynch foi constantemente citado por Javier Milei - REUTERS

Doutor em Economia e em Ciências de Gestão, Lynch também foi assessor econômico da Bolsa de Valores de Buenos Aires. Na campanha presidencial argentina no ano passado, foi constantemente citado por Milei.

Entre os palestrantes do Fórum da Liberdade também estão Helio Beltrão, fundador do Instituto Millenium; Fernando Ulrich, sócio da Liberta Investimentos; Marcos Lisboa, ex-presidente do Insper; a economista Zeina Latif e o ex-presidente do Banco Central Gustavo Franco.

Outro nome confirmado é Félix Maradiaga, líder da oposição nicaraguense ao ditador Daniel Ortega.