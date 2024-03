O ministro Celso Sabino (Turismo) cantou e dançou o hit "Voando pro Pará", da cantora Joelma, na feira ITB Berlim, que ocorre até esta quinta-feira (7) na capital alemã.

Com intenção de divulgar a COP30 do clima, conferência de mudanças climáticas da ONU que acontecerá em Belém (PA) em 2025, Sabino acertou com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, de incluir a culinária paraense no estande do Brasil no evento.

Ao lado do chef paraense Arturo Baez, Sabino divulgou o tacacá aos participantes da feira. O evento também contou com uma oficina de caipirinha.

Na feira, Sabino se reuniu com o ministro do Turismo da Arábia Saudita, Ahmed Al-Khateeb, para negociar um voo direto de Riad para o Brasil. A cidade ainda está em negociação.