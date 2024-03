O presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo decidiu nomear o prefeito de Santo André, Paulo Serra, como presidente do diretório do partido no estado de São Paulo. Ele, assim, retorna ao cargo que exercia de forma provisória até o início deste mês.

O presidente do PSDB, Marconi Perillo - Keiny Andrade/Folhapress

Além disso, indicará o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, para comandar a federação PSDB-Cidadania no estado.

A medida equivale a uma "intervenção branca" e deve acirrar os ânimos do já conflagrado tucanato paulista.

As decisões, segundo ele, foram tomadas após consulta e aprovação da Executiva Nacional tucana.

"A decisão foi tomada de comum acordo com a maioria do partido em São Paulo. Vamos retomar nosso trabalho de reconstrução no no estado e tenho certeza que teremos excelentes resultados eleitorais neste ano", afirmou Perillo.

A decisão é mais um capítulo da interminável crise no PSDB no estado. Serra havia sido nomeado de forma provisória como presidente do diretório paulista no final do ano passado pelo então presidente da legenda, Eduardo Leite.

No último dia 7, uma convenção escolheu Marco Vinholi para substituí-lo, mas a decisão foi revogada por Perillo com o argumento de que houve irregularidades formais no processo.

A rixa expõe uma disputa pelos rumos do partido. Vinholi é ligado ao grupo do ex-governador João Doria, que nem está mais na legenda, enquanto Perillo e Serra adotam o discurso de que é preciso renovar o PSDB.