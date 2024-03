Caciques do PDT e do PSDB se reuniram na noite desta terça-feira (12) em Fortaleza (CE) e acertaram uma aliança entre as legendas nas disputas municipais no Ceará.

Tasso Jereissati com Marconi Perillo e Ciro Gomes em reunião com caciques de PSDB e PDT - Divulgação

Também houve conversas sobre tentar expandir esse entendimento pelo Brasil, para o maior número possível de cidades.

O encontro ocorreu no apartamento do ex-senador Tasso Jereissati, na capital cearense. Participaram também o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, e o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT), entre outros dirigentes dos partidos.

Em Fortaleza, os tucanos indicarão o vice do prefeito José Sarto (PDT), que é candidato à reeleição e enfrenta concorrência do PT, provavelmente em aliança com o PSB.

O presidente do PDT, André Figueiredo, e o ministro da Previdência, Carlos Lupi, principal liderança do partido, participam do processo de aproximação com os tucanos.