Brasília

O Ministério de Portos e Aeroportos e a Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários) publicarão até a primeira semana de abril os primeiros editais de concessão para unidades portuárias deste ano. A pasta é chefiada por Silvio Costa Filho.

Serão seis leilões de arrendamento, com duração de 10 anos cada, sendo quatro deles no porto do Recife, um no Rio de Janeiro e outro no Rio Grande do Sul. O Executivo prevê um investimento de R$ 90 milhões durante a vigência das concessões.